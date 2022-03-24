Братчук не уточнил, куда именно была направлена российская ракета. Также он не уточнил, откуда она была выпущена.

К теме Российский военный корабль утром сделал пять выстрелов из бортовой артиллерии по Одесской области

Вероятнее всего, россияне запустили ракету из акватории Черного моря, ведь Одессу периодически обстреливают вражеские корабли.

Одесчина. Спасибо силам ПВО за очередную уничтоженную вражескую ракету. Е**шим их дальше!

– написал Сергей Братчук.

Напомним, что утром 24 марта российские корабли совершили несколько выстрелов в направлении города. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук считает, что таким образом враги пытаются оказывать психологическое давление на мирных жителей. Спикер ОВА также подчеркнул, что украинские военные готовы дать отпор оккупантам, если они решатся атаковать Одессу.

К теме – Потери врага по состоянию на 24 марта: смотрите видео