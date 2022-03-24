Братчук не уточнив, куди саме була спрямована російська ракета. Також він не уточнив, звідки вона була випущена.

До теми Російський військовий корабель вранці зробив п'ять пострілів з бортової артилерії по Одещині

Найімовірніше за все, росіяни запустили ракету з акваторії Чорного моря, адже Одесу періодично обстрілюють ворожі кораблі.

Одещина. Дякуємо силам ППО за чергову знищену ворожу ракету. Ї**шимо їх далі!

– написав Сергій Братчук.

Нагадаємо, що зранку 24 березня російські кораблі здійснили декілька пострілів у напрямку міста. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук вважає, що таким чином вороги намагаються чинити психологічний тиск на мирних мешканців. Речник ОВА також наголосив, що українські військові готові дати відсіч окупантам, якщо вони наважаться атакувати Одесу.

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