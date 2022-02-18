Территорию Польши и Германии накрыли мощные ураганы. Они нанесли немалый ущерб и привели к жертвам.

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Последствия стихии в Польше

Ураган пронесся по Польше 16, а затем и 17 февраля. Сильный ветер повалил сотни деревьев по всей стране, сорвал десятки крыш. Более 300 тысяч пользователей остались без света.

В Любушском воеводстве (юго-запад Польши) дерево упало на автомобиль. В результате погиб 70-летний мужчина, который был в машине. В этом же воеводстве в результате падения дерева на другую машину пострадала женщина.

На автомагистрали А1 в направлении Гданьска мощный ветер опрокинул грузовой автомобиль. Его водитель получил травмы.

В Кракове сильные порывы ветра привели к падению 30-метрового подъемного крана. В результате инцидента два человека погибли, еще двое получили травмы.



В результате падения крана погибли люди / Фото RMF24

В Кракове ветер опрокинул кран: смотрите видео

Кроме того, спасатели сообщают о десятках сорванных крыш во многих регионах Польши. В частности, в населенном пункте Добжица Великопольского воеводства мощный ветер сорвал или повредил крыши около 30 домов.

От непогоды страдает и Германия

По информации Euronews, ураган Иления налетел на север Германии и принес с собой ветер со скоростью до 152 километров в час.

В Берлине из-за резкого ухудшения погоды объявили чрезвычайное положение. Авиа- и железнодорожные компании отменяют рейсы в ряде регионов. Власти Германии рекомендуют гражданам оставаться дома.

В некоторых городах штормовой шквал привел к наводнениям. В частности, остров Нордстрандишмур в Северном море был полностью затоплен.

В то же время DW пишет, что в Германии также закрыты школы. Сообщается, что два человека погибли. Кроме того, в стране ожидают новую волну непогоды.



Затопленные улицы Гамбурга / Фото DPA

Германию накрыл ураган: смотрите видео