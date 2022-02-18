Територію Польщі та Німеччини накрили потужні буревії. Вони завдали чималих збитків та призвели до жертв.
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Наслідки панування стихії в Польщі
Ураган пронісся Польщею 16, а згодом і 17 лютого. Сильний вітер повалив сотні дерев по всій країні, зірвав десятки дахів. Понад 300 тисяч користувачів залишилися без світла.
У Любуському воєводстві (південний захід Польщі) дерево впало на автомобіль. У результаті загинув 70-річний чоловік, який був в машині. У цьому ж воєводстві внаслідок падіння дерева на іншу автівку постраждала жінка.
На автомагістралі А1 у напрямку Гданська потужний вітер перекинув вантажний автомобіль. Його водій отримав травми.
У Кракові сильні пориви вітру призвели до падіння 30-метрового підйомного крана. Внаслідок інциденту двоє людей загинули, ще двоє отримали травми.
Внаслідок падіння крана загинули люди / Фото RMF24
У Кракові вітер перекинув кран: дивіться відео
Крім того, рятувальники повідомляють про десятки зірваних дахів у багатьох регіонах Польщі. Зокрема, у населеному пункті Добжица Великопольського воєводства потужний вітер зірвав або пошкодив дахи приблизно 30 будинків.
Від негоди страждає й Німеччина
За інформацією Euronews, ураган Іленія налетів на північ Німеччини та приніс з собою вітер зі швидкістю до 152 кілометрів на годину.
У Берліні через різке погіршення погоди оголосили надзвичайний стан. Авіа- і залізничні компанії скасовують рейси в низці регіонів. Влада Німеччини рекомендує громадянам залишатися вдома.
У деяких містах штормовий шквал призвів до повеней. Зокрема, острів Нордстрандішмур в Північному морі був повністю затоплений.
Водночас DW пише, що у Німеччині також закриті школи. Повідомляється, що дві людини загинули. Крім того, у країні очікують на нову хвилю негоди.
Затоплені вулиці Гамбурга / Фото DPA
Німеччину накрив ураган: дивіться відео