По всій території України 17 лютого діяло штормове попередження. Від потужних вітрів постраждало й Прикарпаття.

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Наслідки негоди на Прикарпатті

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, у селі Пнів Надвірнянського району внаслідок шквального вітру пошкоджений дах спортзалу та котельні ліцею. Загальна площа завданих збитків – 180 квадратних метрів.

Крім того, у місті Бурштин дерево впало на маршрутку, яка перебувала на стоянці.

На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути.

Зверніть увагу! Синоптики попереджають про сильні вітри й 18 лютого. Негода охопить Захід: Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську, Волинську, Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку та Хмельницьку області. Пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Через це там оголосили 1 рівень небезпечності.

Вітри завдали лиха і на Львівщині: що відомо

У Стебнику, що на Львівщині, трапився надзвичайний інцидент через негоду. Там ураганний вітер зняв частину даху з місцевої лікарні.

Крім того, 17 лютого повністю без світла залишилися 93 населені пункти.

У Львові, на вулиці Кульпарківській на припарковані автомобілі впала стара цегляна стіна. У кількох місцях обвалилися частини фасадів будинків.

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