По всій території України 17 лютого діяло штормове попередження. Від потужних вітрів постраждало й Прикарпаття.
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Наслідки негоди на Прикарпатті
За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, у селі Пнів Надвірнянського району внаслідок шквального вітру пошкоджений дах спортзалу та котельні ліцею. Загальна площа завданих збитків – 180 квадратних метрів.
Крім того, у місті Бурштин дерево впало на маршрутку, яка перебувала на стоянці.
На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути.
Вітри завдали лиха і на Львівщині: що відомо
- У Стебнику, що на Львівщині, трапився надзвичайний інцидент через негоду. Там ураганний вітер зняв частину даху з місцевої лікарні.
- Крім того, 17 лютого повністю без світла залишилися 93 населені пункти.
- У Львові, на вулиці Кульпарківській на припарковані автомобілі впала стара цегляна стіна. У кількох місцях обвалилися частини фасадів будинків.
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