В российских соцсетях публикуют видео, как в сторону Москвы летит стая воздушных целей, похожих на беспилотники, пишет 24 Канал. Российские паблики пишут, что воздушные объекты зафиксировали в небе над подмосковным Серпуховым.

Смотрите также Россиянам приснился "Бобер": все, что известно об атаке дрона на Москву 18 августа

В небе под Москвой зафиксировали около 5 летательных объектов

Серпухово расположено примерно в 110 километрах от Москвы. На видео, распространённом россиянами, в небе можно увидеть по меньшей мере 5 объектов, которые по внешним признакам очень похожи на беспилотники.

Под Москвой жители Серпухова зафиксировали пролет дронов: смотрите видео



Пролет дрона над территорией России / Фото взято из телеграмм-канала monitor

Интересно, как российские пропагандисты объясняют пролет неизвестных беспилотников над территорией России. Прокремлевские телеграмм-каналы вдруг говорят, что это якобы украинские паблики разгоняют информацию о роях дронов.

Пропагандисты говорят, что в небе не беспилотники, а легкомоторные самолеты. И что это якобы согласованные полеты. Однако первоисточником видео с дронами являются именно россияне, поэтому обвинения пропагандистов выглядят, по меньшей мере, абсурдными.

В конце концов из "Москва-Сити" срочно эвакуируют людей из-за сообщений о "прилете БПЛА". Российские телеграмм-каналы пишут, что неизвестные сообщили администрации московского бизнес-центра об очередном ударе беспилотника.

Из-за чего там эвакуировали башню А – из нее вывели уже 2 тысячи человек.

Из "Москва-Сити" решили эвакуировать людей: смотрите видео

Неспокойная пятница в России