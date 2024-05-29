Об этом сообщили в Сумской ОВА. Там поблагодарили военных Воздушных сил за отраженную атаку врага.

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"В небе над Сумщиной Силами противовоздушной обороны области было уничтожено вражескую ракету Спасибо нашим Защитникам неба", – говорится в сообщении.

Последствия атаки россиян уточняются. Предварительно, без пострадавших.

Атака врага

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 6:59, продолжалась она до 7:21. Командование Воздушных сил сообщало о ракетной опасности и о том, что зафиксирована скоростная цель через Сумскую область в направлении Черниговщины.

Этой ночью Россия атаковала Украину 14 ударными БпЛА типа "Шахед-131/136" из района Приморско-Ахтарск. Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 "Шахедов" в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях.