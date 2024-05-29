Оккупанты в ночь на 29 мая выпустили 14 беспилотников. В Воздушных силах сообщили, сколько вражеских целей удалось обезвредить защитникам неба.

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Уничтожили 13 вражеских целей из 14

Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что в ночь на 29 мая 2024 года оккупанты атаковали 14-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136. Враг атаковал из района Приморско-Ахтарска, что в России.

Для того, чтобы отразить воздушное нападение врага привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного боя сбито 13 "Шахедов" в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях,

– говорится в сообщении.

Что происходит на фронте: кратко