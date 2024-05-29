Окупанти в ніч на 29 травня випустили 14 безпілотників. У Повітряних силах повідомили, скільки ворожих цілей вдалося знешкодити оборонцям неба.
Дивіться також Росіяни "перевіряють реакцію" ЗСУ на Донбасі після нападу на Харківщині: ISW пояснив ці дії
Знищили 13 ворожих цілей з 14
Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що у ніч на 29 травня 2024 року окупанти атакували 14-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Ворог атакував із району Приморсько-Ахтарська, що у Росії.
Для того, аби відбити повітряний напад ворога залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
В результаті протиповітряного бою збито 13 "Шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях,
– йдеться в повідомленні.