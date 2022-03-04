По данным ООС, пилот катапультировался, в настоящее время ведутся активные поиски.

Важно Зеленский обратился к украинцам 4 марта

Напомним, российские оккупанты вызвали в Волновахе гуманитарную катастрофу. Четвертый день происходит эвакуация людей, орки равняют город с землей.

Полный текст сообщения:

ВКС Российской Федерации продолжают нести потери.

Сегодня, в небе над ВОЛНОВАХОЙ подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили очередной вражеский штурмовик Су-25. Этот самолет бомбил жилища мирных граждан и гражданскую инфраструктуру. Пилот катапультировался, ведутся активные поиски.

Слава Украине!

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