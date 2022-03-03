В ведомстве отметили, что город до сих пор находится под огнем российских оккупантов. Полицейские, спасатели, представители гражданско-военного сотрудничества ВСУ совместно с другими силами безопасности и обороны максимально помогают жителям покинуть зону обстрелов.

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Сегодня правоохранители эвакуировали около 100 человек. Преимущественно это женщины с детьми, самым маленьким – около года. В момент, когда люди садились в автобусы, враг начал вблизи обстрел из "Градов",

– говорится в сообщении.

В МВД также отметили, что по дороге полицейские подобрали в селах еще две семьи, которые умоляли о помощи. Эвакуированных разместили в городах, где нет обстрелов, о них заботятся местные власти и волонтеры. Беженцев обеспечивают продуктами и предметами первой необходимости.

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