Согласно информации, 29 марта в небе над Волынью силы ПВО уничтожили ракету. За что Юрий Погуляйко поблагодарил Вооруженные силы Украины.

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"Хочу еще раз подчеркнуть волынянам и жителям области – не игнорируйте воздушные тревоги. До официального отбоя оставайтесь в укрытиях. Как видим, враг ведет себя неадекватно", – подчеркнул Погуляйко.

Он отметил, что после уничтожения стратегических объектов, далеких от линии боев, должны быть готовы ко всему.

Кроме того, добавил, что наша задача – обеспечивать надежный тыл страны вместо паники, которую ждет российская сторона.

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