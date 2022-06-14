Когда в небе был замечен вражеский дрон, на место происшествия оперативно прибыли военные Полтавского батальона территориальной обороны. Они оперативно усадили российского разведчика с помощью ANTIDRON KVSG-6.
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Заместитель командира Полтавского батальона ТрО с позывным "Графом" заявил, что дрон удалось оперативно нейтрализовать. Враг не смог собрать необходимую информацию.
Еще один вражеский "Орлан-10" долетал
Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщило, что украинским защитникам удалось сбить вражеский беспилотник "Орлан-10".
"Орлан-10" в украинском небе был зафиксирован, когда он осуществлял воздушную разведку.
Воздушные силы сбили три крылатых ракеты
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что 14 июня за час удалось сбить сразу 3 крылатые ракеты . Очевидно, типа "Калибр". Их выпустили из акватории Черного моря.
Зеленский об оружии для Украины
Президент Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции для СМИ Дании рассказал, что у Украины достаточно оружия. В то же время недостаточно оружия, "действующего на ту дистанцию, которая нам нужна и важна".
У нас достаточно оружия, однако недостаточно того оружия, которое действует на ту дистанцию, которая нам нужна и важна. Нам необходимо снизить преимущество России в технике. У нас недостаточно бронированной техники, именно поэтому мы теряем людей,
– заявил Зеленский.
По словам украинского лидера, этого принципиально важного вооружения Украина ждет уже очень долго. Сначала украинцы просили закрыть небо. В то же время постоянно находили альтернативы такому решению.
"Не можете закрыть небо – дайте самолеты, но не дождались самолетов. Не может дать самолеты – дайте современные системы ПВО. Мы очень ждем этого", – сказал Зеленский.
Общие потери россиян
Украинские защитники и защитницы героически обороняют родную землю от русских захватчиков. Врагу наносят колоссальные потери. По состоянию на 14 июня сообщают о 32 500 ликвидированных российских военных. Кроме того, удалось уничтожить:
- танков – 1434 (+2);
- боевых бронированных машин – 3503 (+11);
- артиллерийских систем – 721 (+3);
- РСЗО – 229 (+3);
- средств ПВО – 97;
- самолетов – 213;,
- вертолетов – 179 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),
- крылатых ракет – 125;
- кораблей /катеров – 13;
- автомобильной техники и автоцистерн – 473 (+13);
- специальной техники – 54.