Когда в небе был замечен вражеский дрон, на место происшествия оперативно прибыли военные Полтавского батальона территориальной обороны. Они оперативно усадили российского разведчика с помощью ANTIDRON KVSG-6.

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Заместитель командира Полтавского батальона ТрО с позывным "Графом" заявил, что дрон удалось оперативно нейтрализовать. Враг не смог собрать необходимую информацию.

Еще один вражеский "Орлан-10" долетал

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщило, что украинским защитникам удалось сбить вражеский беспилотник "Орлан-10".

"Орлан-10" в украинском небе был зафиксирован, когда он осуществлял воздушную разведку.

Воздушные силы сбили три крылатых ракеты

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что 14 июня за час удалось сбить сразу 3 крылатые ракеты . Очевидно, типа "Калибр". Их выпустили из акватории Черного моря.

Зеленский об оружии для Украины

Президент Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции для СМИ Дании рассказал, что у Украины достаточно оружия. В то же время недостаточно оружия, "действующего на ту дистанцию, которая нам нужна и важна".

У нас достаточно оружия, однако недостаточно того оружия, которое действует на ту дистанцию, которая нам нужна и важна. Нам необходимо снизить преимущество России в технике. У нас недостаточно бронированной техники, именно поэтому мы теряем людей,

– заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, этого принципиально важного вооружения Украина ждет уже очень долго. Сначала украинцы просили закрыть небо. В то же время постоянно находили альтернативы такому решению.

"Не можете закрыть небо – дайте самолеты, но не дождались самолетов. Не может дать самолеты – дайте современные системы ПВО. Мы очень ждем этого", – сказал Зеленский.

Общие потери россиян

Украинские защитники и защитницы героически обороняют родную землю от русских захватчиков. Врагу наносят колоссальные потери. По состоянию на 14 июня сообщают о 32 500 ликвидированных российских военных. Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1434 (+2);

боевых бронированных машин – 3503 (+11);

артиллерийских систем – 721 (+3);

РСЗО – 229 (+3);

средств ПВО – 97;

самолетов – 213;,

вертолетов – 179 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),

крылатых ракет – 125;

кораблей /катеров – 13;

автомобильной техники и автоцистерн – 473 (+13);

специальной техники – 54.

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