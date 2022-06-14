Об этом президент Украины рассказал во время онлайн-пресс-конференции для СМИ Дании. Владимир Зеленский подчеркнул, что нужно использовать все возможности закончить войну, как бы это ни было сложно.

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Украинской армии не хватает бронированной техники

Глава государства подчеркнул: украинцы воюют на своей земле, которая хоть и оккупирована российскими захватчиками. Зеленский заверил, сообщения о том, что у Украины заканчивается даже обычное вооружение, не соответствуют действительности.

У нас достаточно оружия, однако недостаточно того оружия, которое действует на ту дистанцию, которая нам нужна и важна. Нам необходимо снизить преимущество России в технике. У нас недостаточно бронированной техники, именно поэтому мы теряем людей,

– объяснил президент Украины.

Принципиальное вооружение Украина ждет давно

Зеленский добавил: этого принципиально важного вооружения Украина ждет очень долго. Официальный Киев еще в начале войны просил "закрыть небо", однако этого не украинцы не дождались.

Мы постоянно находили альтернативы такому решению: не можете закрыть небо – дайте самолеты, но не дождались самолетов. Не может дать самолеты – дайте современные системы ПВО. Мы очень ждем этого,

– сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что 10 – 15 крылатых ракет ежедневно попадают в украинскую территорию, их цели – гражданские объекты.

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Военная помощь Украине: последние новости

Военный эксперт Александр Мусиенко уверен, что ленд-лиз обязательно заработает, продолжаются подготовительные процедуры.

Также он надеется, что ситуация с оружием сдвинется с места после встречи министров обороны стран НАТО – "Рамштайн-3".

В июне стало известно, что польские самоходные артиллерийские установки Краб уже работают на фронте. Их ВСУ эффективно используют против врага.

О новой военной помощи заявила и Канада. Она закупила 20 тысяч артиллерийских снарядов к переданным гаубицам M777.

Тем временем Германия всячески медлит с оказанием вооружения, а Болгария, например, вообще отказалась это делать.

Смотрите видео интервью президента Зеленского: