Про це президент України розповів під час онлайн-пресконференції для ЗМІ Данії. Володимир Зеленський наголосив, що треба використовувати всі можливості закінчити війну, як би складно це не було.
До теми Зеленський пояснив, на який мир з Росією погодиться Україна й чи буде він тривалим
Українській армії бракує броньованої техніки
Глава держави наголосив: українці воюють на своїй землі, яка хоч і окупована російськими загарбниками. Зеленський запевнив, повідомлення про те, що в України закінчується наввіть звичайне озброєння, не відповідають дійсності.
У нас достатньо зброї, проте недостатньо тієї зброї, яка діє на ту дистанцію, яка нам потрібна та важлива. Нам необхідно зменшити перевагу Росії в техніці. У нас недостатньо броньованої техніки, саме через це ми втрачаємо людей,
– пояснив президент України.
На принципове озброєння Україна чекає давно
Зеленський додав: цього принципово важливого озброєння Україна чекає дуже довго. Офіційний Київ ще на початку війни просив "закрити небо", проте цього не українці не дочекались.я
Ми постійно знаходили альтернативи такому рішенню: не можете закрити небо – дайте літаки, але не дочекались літаків. Не може дати літаки – дайте сучасні системи ППО. Ми дуже чекаємо на це,
– сказав Зеленський.
Глава держави зазначив, що 10 – 15 крилатих ракет щоденно влучають в українську територію, їхні цілі – цивільні об'єкти.
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Військова допомога Україні: останні новини
- Військовий експерт Олександр Мусієнко впевнений, що ленд-ліз обов'язково запрацює, наразі тривають підготовчі процедури.
- Також він сподівається, що ситуація зі зброєю зрушить з місця після зустрічі міністрів оборони країн НАТО – "Рамштайн-3".
- В червні стало відомо, що польські самохідні артилерійські установки "Краб" вже працюють на фронті. Їх ЗСУ ефективно використовують проти ворога.
- Про нову військову допомогу заявила і Канада. Вона закупила 20 тисяч артилерійських снарядів до переданих гаубиць M777 .
- Тим часом Німеччина всіляко зволікає з наданням озброєння, а Болгарія, наприклад, взагалі відмовилась це робити.
Дивіться відео інтерв'ю президента Зеленського: