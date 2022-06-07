Україна продовжує просити підтримки у всього цивілізованого світу для боротьби з російськими окупантами. Ворог має перевагу у вогневій потужності, що щодня коштує життя мирним українцям та героїчним воїнам.

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Болгарія відмовилася надавати зброю Україні

Посол України в Болгарії Віталій Москаленко звернувся до місцевих колег з проханням надати Україні зброю. На жаль, там вирішили відповісти відмовою.

Національні збори ухвалили рішення – Болгарія не експортуватиме зброю в Україну. Справу закрито,

– заявила міністр економіки Корнелія Нінова, яка водночас є лідером Болгарської соціалістичної партії.

Прем'єр Кирил Петков також заявив журналістам, що уряд буде дотримуватися рішення Національних зборів. Він додав, що Болгарія ремонтує українську техніку, надає фінансову допомогу та приймає біженців. Окрім того, Болгарія підтримала усі санкції ЄС проти Росії.

"Я думаю, що болгарська держава зробила досить у цьому напрямі, і ми продовжимо їх підтримувати. До питання постачання зброї в Україну повертатися кожні два тижні не варто", – додав Петков.

Війна Росії проти України: останні новини

Головне оперативне завдання російських окупантів – захоплення Сєвєродонецька. Вони навіть встановили собі дедлайн – 10 червня. Ворог кинув на його виконання дуже великі сили, але наразі все марно – ЗСУ тримають оборону міста, не дають росіянам просуватися далі та унеможливлюють спроби відрізати трасу Лисичанськ – Бахмут. Гарячі бої на вулицях міста тривають, ситуація дуже динамічна.

У херсонському ресторані "Ностальжі", який розташований поблизу міської ради, стався вибух. Повідомляється, що там любили проводити час окупанти та колаборанти найвищого рівня. Загарбникам вкотре нагадали про те, що Херсон – це Україна, а боротьба ніколи не припиниться.

Росіяни хочуть штурмувати Слов'янськ. Вони почали підготовку до атаки, зосереджують в напрямку міста велику кількість особового складу та техніки.

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