У Херсоні стався вибух у ресторані, який полюбився окупантам

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону новин розповів голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута, повідомляє 24 канал.

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Примітно, що з перших днів окупації Херсона цей заклад став одним з улюблених місць окупантів. Там часто обідали колаборанти найвищої ланки, керівники загарбників та вищі чини, а отже під приціл потрапили саме вони.

Наразі відомо про поранених людей, які на той момент перебували в ресторані, серед них – офіціант. Інформації про загиблих немає.

Сьогоднішній вибух говорить про те, що боротьба ані на секунду, ані на хвилину не припиниться, а Херсонщина – це Україна,
– сказав Лагута.

Зауважимо, раніше удар по ресторану прокоментував і радник голови Херсонської ОВА з питань територіальної оборони Сергій Хлань. Він зауважив, що цей вибух показує, наскільки важливим є партизанський рух. "Разом із ЗСУ, які будуть наступати, рух опору створить синергію для звільнення області", – сказав він.

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