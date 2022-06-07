У Херсоні стався вибух у ресторані, який полюбився окупантам

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону новин розповів голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута, повідомляє 24 канал.

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Примітно, що з перших днів окупації Херсона цей заклад став одним з улюблених місць окупантів. Там часто обідали колаборанти найвищої ланки, керівники загарбників та вищі чини, а отже під приціл потрапили саме вони.

Наразі відомо про поранених людей, які на той момент перебували в ресторані, серед них – офіціант. Інформації про загиблих немає.

Сьогоднішній вибух говорить про те, що боротьба ані на секунду, ані на хвилину не припиниться, а Херсонщина – це Україна,

– сказав Лагута.

Зауважимо, раніше удар по ресторану прокоментував і радник голови Херсонської ОВА з питань територіальної оборони Сергій Хлань. Він зауважив, що цей вибух показує, наскільки важливим є партизанський рух. "Разом із ЗСУ, які будуть наступати, рух опору створить синергію для звільнення області", – сказав він.

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У Херсоні окупанти вимагають з 1 вересня перевести навчання в місцевих школах на російські освітні програми. Для цього вони провели збори із близько 60-ма директорами навчальних закладів. Майже ніхто з них на це не погодився.

Не хочуть співпрацювати із загарбниками й херсонські фермери. Окупанти не лише намагаються відібрати в аграріїв все зерно, а й примушують їх забезпечувати повноцінну посівну. Вони планують красти українське зерно та продавати його, аби фінансувати ведення бойових дій.

Тим часом росіяни намагаються повернути під свій контроль території Херсонщини, які вже вдалося звільнити ЗСУ. Крім того, вони розпочали підготовку до святкування дня Росії в області.

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