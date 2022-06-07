У Херсоні стався вибух у ресторані, який полюбився окупантам
Про це в ефірі загальнонаціонального марафону новин розповів голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута, повідомляє 24 канал.
Докладніше У центрі окупованого Херсона пролунав вибух неподалік міської ради
Примітно, що з перших днів окупації Херсона цей заклад став одним з улюблених місць окупантів. Там часто обідали колаборанти найвищої ланки, керівники загарбників та вищі чини, а отже під приціл потрапили саме вони.
Наразі відомо про поранених людей, які на той момент перебували в ресторані, серед них – офіціант. Інформації про загиблих немає.
Сьогоднішній вибух говорить про те, що боротьба ані на секунду, ані на хвилину не припиниться, а Херсонщина – це Україна,
– сказав Лагута.
Зауважимо, раніше удар по ресторану прокоментував і радник голови Херсонської ОВА з питань територіальної оборони Сергій Хлань. Він зауважив, що цей вибух показує, наскільки важливим є партизанський рух. "Разом із ЗСУ, які будуть наступати, рух опору створить синергію для звільнення області", – сказав він.
Останні новини з Херсонщини
- У Херсоні окупанти вимагають з 1 вересня перевести навчання в місцевих школах на російські освітні програми. Для цього вони провели збори із близько 60-ма директорами навчальних закладів. Майже ніхто з них на це не погодився.
- Не хочуть співпрацювати із загарбниками й херсонські фермери. Окупанти не лише намагаються відібрати в аграріїв все зерно, а й примушують їх забезпечувати повноцінну посівну. Вони планують красти українське зерно та продавати його, аби фінансувати ведення бойових дій.
- Тим часом росіяни намагаються повернути під свій контроль території Херсонщини, які вже вдалося звільнити ЗСУ. Крім того, вони розпочали підготовку до святкування дня Росії в області.
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