В Херсоне ударили по ресторану, который полюбился оккупантам

Об этом в эфире общенационального марафона новостей рассказал глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, сообщает 24 канал.

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Примечательно, что с первых дней оккупации Херсона это заведение стало одним из любимых мест оккупантов . Там часто обедали коллаборанты высшего звена, руководители захватчиков и высшие чины, а значит, под прицел попали именно они.

Сейчас известно о раненых людях, которые находились в ресторане, среди них – официант. Информации о погибших нет.

Сегодняшний взрыв говорит о том, что борьба ни на секунду, ни на минуту не прекратится, а Херсонщина – это Украина,

– сказал Лагута.

Заметим, что ранее удар по ресторану прокомментировал и советник главы Херсонской ОВА по вопросам территориальной обороны Сергей Хлань. Он отметил, что этот взрыв показывает, насколько важно партизанское движение. "Вместе с ВСУ, которые будут наступать, движение сопротивления создаст синергию для освобождения области", – сказал он.

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В Херсоне оккупанты требуют с 1 сентября перевести учебу в местных школах на российские образовательные программы . Для этого они провели собрание с около 60 директорами учебных заведений. Почти никто из них не согласился.

Не хотят сотрудничать с захватчиками и херсонские фермеры . Оккупанты не только пытаются отобрать у аграриев все зерно, но и заставляют их обеспечивать полноценную посевную. Они планируют воровать украинское зерно и продавать его, чтобы финансировать ведение боевых действий.

Тем временем россияне пытаются вернуть под свой контроль территории Херсонщины , которые уже удалось уволить ВСУ. Кроме того, они приступили к празднованию дня России в области.

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