12 декабря в Киеве началось строительство пешеходно-велосипедного моста.

Мост будет пролегать над Владимирским спуском и должен соединить парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов.

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Открыть его планируют уже в конце весны 2019-го – хотят успеть ко Дню Киева, который ежегодно отмечают в последнее воскресенье мая.

В Киеве начали строительство моста через Владимирский спуск

Завершить работы планируют ко Дню Киева 2019

Пешеходный мост соединит Владимирскую горку с Аркой дружбы народов

В КГГА говорят, что амбициозный проект станет новой визитной карточкой столицы.

Новый пешеходно-велосипедный мост должен стать еще одной визитной карточкой Киева

Что известно о велосипедно-пешеходном мосте в Киеве?

Он будет иметь длину примерно 210 метров, а ширина будет варьироваться от 6 до 14 метров в зонах смотровых площадок.

С них будут открываться вид на Днепр, панорамы Левобережного Киева и исторического Подола.

Как будет выглядеть пешеходный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов: смотрите видео