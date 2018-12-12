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      Над Владимирским спуском начали строительство велопешеходного моста: визуализация проекта

      76 Читати новину українською
      Пешеходно-Велосипедный мост в Киеве над Владимирским спуском - проект
      В Киеве началось строительство пешеходного моста над Владимирским спуском / КГГА

      12 декабря в Киеве началось строительство пешеходно-велосипедного моста.

      Мост будет пролегать над Владимирским спуском и должен соединить парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов.

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      Открыть его планируют уже в конце весны 2019-го – хотят успеть ко Дню Киева, который ежегодно отмечают в последнее воскресенье мая.

      Київ міст будівництвоВ Киеве начали строительство моста через Владимирский спуск

      Київ пішохідний міст будівництвоЗавершить работы планируют ко Дню Киева 2019

      Київ пішохідний міст будівництво

      Пешеходный мост соединит Владимирскую горку с Аркой дружбы народов

      В КГГА говорят, что амбициозный проект станет новой визитной карточкой столицы.

      Київ пішохідний міст будівництво

      Новый пешеходно-велосипедный мост должен стать еще одной визитной карточкой Киева

      Что известно о велосипедно-пешеходном мосте в Киеве?

      Он будет иметь длину примерно 210 метров, а ширина будет варьироваться от 6 до 14 метров в зонах смотровых площадок.

      С них будут открываться вид на Днепр, панорамы Левобережного Киева и исторического Подола.

      Как будет выглядеть пешеходный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов: смотрите видео

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      Теги: Новости Украины Строительство Новости Киева Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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