Над Владимирским спуском начали строительство велопешеходного моста: визуализация проекта
12 декабря в Киеве началось строительство пешеходно-велосипедного моста.
Мост будет пролегать над Владимирским спуском и должен соединить парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов.
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Открыть его планируют уже в конце весны 2019-го – хотят успеть ко Дню Киева, который ежегодно отмечают в последнее воскресенье мая.
В Киеве начали строительство моста через Владимирский спуск
Завершить работы планируют ко Дню Киева 2019
Пешеходный мост соединит Владимирскую горку с Аркой дружбы народов
В КГГА говорят, что амбициозный проект станет новой визитной карточкой столицы.
Новый пешеходно-велосипедный мост должен стать еще одной визитной карточкой Киева
Что известно о велосипедно-пешеходном мосте в Киеве?
Он будет иметь длину примерно 210 метров, а ширина будет варьироваться от 6 до 14 метров в зонах смотровых площадок.
С них будут открываться вид на Днепр, панорамы Левобережного Киева и исторического Подола.
Как будет выглядеть пешеходный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов: смотрите видео
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