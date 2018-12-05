Какие области Украины развиваются стремительнее других: неожиданные цифры

Госстат Украины выяснил, какие регионы Украины являются лидерами по объемам и темпам строительства жилья.

За первые 9 месяцев 2018 года в Украине было принято в эксплуатацию 5231 тысяча квадратных метров общей площади жилья.

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Хотя по данным Госстата, по сравнению с прошлым годом, количество введенного в эксплуатацию жилья в стране уменьшилось, однако среди украинских регионов есть те, что развиваются наиболее стремительно.

Так, лидерами по объемам введенного в эксплуатацию жилья стали Киевская область (976,1 тыс. кв. м), Львовская область (595,3 тыс кв м) и город Киев (616,2 тыс кв. м).

По темпам готовности помещений первенство с показателем 200,6% завоевала Херсонщина.

Ранее 24 канал писал о том, что наибольшей популярностью среди украинцев в выборе жилья пользуются однокомнатные квартиры.