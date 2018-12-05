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      Какие области Украины развиваются стремительнее других: неожиданные цифры

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      Строительство в Украине
      Строительство в Украине / unsplash.com

      Госстат Украины выяснил, какие регионы Украины являются лидерами по объемам и темпам строительства жилья.

      За первые 9 месяцев 2018 года в Украине было принято в эксплуатацию 5231 тысяча квадратных метров общей площади жилья.

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      Хотя по данным Госстата, по сравнению с прошлым годом, количество введенного в эксплуатацию жилья в стране уменьшилось, однако среди украинских регионов есть те, что развиваются наиболее стремительно.

      Так, лидерами по объемам введенного в эксплуатацию жилья стали Киевская область (976,1 тыс. кв. м), Львовская область (595,3 тыс кв м) и город Киев (616,2 тыс кв. м).

      По темпам готовности помещений первенство с показателем 200,6% завоевала Херсонщина.

       

      Ранее 24 канал писал о том, что наибольшей популярностью среди украинцев в выборе жилья пользуются однокомнатные квартиры.

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      Теги: Новости Украины Строительство статистика Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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