Які області України розбудовуються найстрімкіше: несподівані цифри

Держстат України з'ясував, які регіони України є лідерами за обсягами та темпами будівництва житла.

За перші 9 місяців 2018 року в Україні було прийнято в експлуатацію 5231 тисяча метрів квадратних загальної площі житла.

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Хоч за даними Держстату, у порівнянні з минулим роком, кількість введеного в експлуатацію житла в країні зменшилась, проте серед українських регіонів є ті, що розбудовуються найбільш стрімко.

Так, лідерами за обсягами введеного в експлуатацію житла стали Київська область (976,1 тис кв м), Львівська область (595,3 тис кв м) та місто Київ (616,2 тис кв. м).

За темпами готовності помешкань першість з показником 200,6% виборола Херсонщина.

Раніше 24 канал писав про те, що найбільшою популярністю серед українців у виборі житла користуються однокімнатні квартири.