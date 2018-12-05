Які області України розбудовуються найстрімкіше: несподівані цифри
Держстат України з'ясував, які регіони України є лідерами за обсягами та темпами будівництва житла.
За перші 9 місяців 2018 року в Україні було прийнято в експлуатацію 5231 тисяча метрів квадратних загальної площі житла.
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Хоч за даними Держстату, у порівнянні з минулим роком, кількість введеного в експлуатацію житла в країні зменшилась, проте серед українських регіонів є ті, що розбудовуються найбільш стрімко.
Так, лідерами за обсягами введеного в експлуатацію житла стали Київська область (976,1 тис кв м), Львівська область (595,3 тис кв м) та місто Київ (616,2 тис кв. м).
За темпами готовності помешкань першість з показником 200,6% виборола Херсонщина.
Раніше 24 канал писав про те, що найбільшою популярністю серед українців у виборі житла користуються однокімнатні квартири.