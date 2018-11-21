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      Рада підтримала законопроект про децентралізацію у контролі над будівництвом: що він означає

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      Рада підтримала законопроект про держархбудконтроль
      Рада підтримала законопроект про держархбудконтроль / 24 Канал/Ілюстрація

      Депутати Верховної Ради підтримали за основу законопроект щодо вдосконалення процесу децентралізації у сфері державного архітектурного контролю.

      За законопроект №7266-1 проголосувало 246 народних обранців.

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      Що це означає?

      Проект закону передбачає запровадження механізмів передачі повноважень виконавчим органам з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад.

      Згідно з документом, за відповідною заявою органу місцевого самоврядування можна припинити чи тимчасово зупинити повноваження органів архітектурно-будівельного контролю на місцях.

      Проект закону також передбачає тимчасове зупинення повноважень згаданих виконавчих органів за результатами проведення заходів державного архітектурно-будівельного контролю.

      На час припинення чи тимчасового зупинення відповідних повноважень виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад такі функції здійснюватиме Державна архітектурно-будівельна інспекція України (ДАБІ).

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      Як пояснив голова Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев, підтриманий Радою законопроект дасть можливість громадянам приймати рішення на місцях: надалі продовжувати виконувати функції держархбудконтролю самостійно чи повернути їх державі.

      Кудрявцев зазначив, що на сьогодні в Україні приблизно 100 громад самостійно виконують функції держархбудконтролю, які вони отримали в рамках реформи децентралізації.

      Проте, за його словами, не у всіх містах вдається реалізувати відповідні повноваження на якісному рівні. Здебільшого – через брак професійних кадрів на місцях.

      Цей крок держава робить, щоб допомогти мешканцям населених пунктів у питаннях будівництва на час, поки не буде вирішено кадрові проблеми та забезпечено якісну організацію роботи місцевих органів держархбудконтролю,
      – цитує голову ДАБІ "Інтерфакс-Україна".

      Що таке Державна архітектурно-будівельна інспекція України?Це орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

      До основних напрямків діяльності інспекції належить здійснення архітектурно-будівельного контролю, дозвільні та реєстраційні функції та ліцензування.

      Діяльність органу спрямовується та координується Кабміном через віце-прем'єра – міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

      Теги: Новини України Новини політики Новини нерухомості Верховна Рада Законодавство Будівництво Децентралізація
      Джерело: 24 канал
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