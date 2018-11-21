Рада поддержала законопроект о децентрализации в контроле над строительством: что он означает

Депутаты Верховной Рады поддержали за основу законопроект по совершенствованию процесса децентрализации в сфере государственного архитектурного контроля.

За законопроект №7266-1 проголосовало 246 народных избранников.

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#Рада8 приняла за основу #ЗП7266_1 про внесення змін до ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо передачі, припинення або тимчасового зупинення повноважень органів державного архітектурно-будівельного контролю)

https://t.co/WneuK4tE2r pic.twitter.com/QJG3GtzNII — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 20 листопада 2018 р.

Что это значит?

Проект закона предусматривает введение механизмов передачи полномочий исполнительным органам по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов.

Согласно документу, по соответствующему заявлению органа местного самоуправления можно прекратить или временно остановить полномочия органов архитектурно-строительного контроля на местах.

Проект закона также предусматривает временное приостановление полномочий упомянутых исполнительных органов по результатам проведения мероприятий государственного архитектурно-строительного контроля.

На время прекращения или временной остановки полномочия исполнительных органов по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов такие функции будет осуществлять Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСК).

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Как пояснил председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев, поддержанный Радой законопроект даст возможность гражданам принимать решения на местах: в дальнейшем продолжать выполнять функции госархстройконтроля самостоятельно или вернуть их государству.

Кудрявцев отметил, что на сегодня в Украине около 100 общин самостоятельно выполняют функции госархстройконтроля, которые они получили в рамках реформы децентрализации.

Однако, по его словам, не во всех городах удается реализовать соответствующие полномочия на качественном уровне. В основном – из-за нехватки профессиональных кадров на местах.

Этот шаг государство делает, чтобы помочь жителям населенных пунктов в вопросах строительства на время, пока не будут решены кадровые проблемы и обеспечена качественная организация работы местных органов госархстройконтроля,

– цитирует главу ГАСК "Интерфакс-Украина".

Что таке Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины?

Это орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.



К основным направлениям деятельности инспекции относится осуществление архитектурно-строительного контроля, разрешительные и регистрационные функции и лицензирование.



Деятельность органа направляется и координируется Кабмином через вице-премьера – министра регионального развития, строительства и ЖКХ.