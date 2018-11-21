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      Рада поддержала законопроект о децентрализации в контроле над строительством: что он означает

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      Рада поддержала законопроект о госархстройконтроле
      Рада поддержала законопроект о госархстройконтроле / 24 Канал/Иллюстрация

      Депутаты Верховной Рады поддержали за основу законопроект по совершенствованию процесса децентрализации в сфере государственного архитектурного контроля.

      За законопроект №7266-1 проголосовало 246 народных избранников.

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      Что это значит?

      Проект закона предусматривает введение механизмов передачи полномочий исполнительным органам по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов.

      Согласно документу, по соответствующему заявлению органа местного самоуправления можно прекратить или временно остановить полномочия органов архитектурно-строительного контроля на местах.

      Проект закона также предусматривает временное приостановление полномочий упомянутых исполнительных органов по результатам проведения мероприятий государственного архитектурно-строительного контроля.

      На время прекращения или временной остановки полномочия исполнительных органов по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов такие функции будет осуществлять Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСК).

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      Как пояснил председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев, поддержанный Радой законопроект даст возможность гражданам принимать решения на местах: в дальнейшем продолжать выполнять функции госархстройконтроля самостоятельно или вернуть их государству.

      Кудрявцев отметил, что на сегодня в Украине около 100 общин самостоятельно выполняют функции госархстройконтроля, которые они получили в рамках реформы децентрализации.

      Однако, по его словам, не во всех городах удается реализовать соответствующие полномочия на качественном уровне. В основном – из-за нехватки профессиональных кадров на местах.

      Этот шаг государство делает, чтобы помочь жителям населенных пунктов в вопросах строительства на время, пока не будут решены кадровые проблемы и обеспечена качественная организация работы местных органов госархстройконтроля,
      – цитирует главу ГАСК "Интерфакс-Украина".

      Что таке Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины?
      Это орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

      К основным направлениям деятельности инспекции относится осуществление архитектурно-строительного контроля, разрешительные и регистрационные функции и лицензирование.

      Деятельность органа направляется и координируется Кабмином через вице-премьера – министра регионального развития, строительства и ЖКХ.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости недвижимости Децентрализация Строительство Законодательство Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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