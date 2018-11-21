Рада поддержала законопроект о децентрализации в контроле над строительством: что он означает
Депутаты Верховной Рады поддержали за основу законопроект по совершенствованию процесса децентрализации в сфере государственного архитектурного контроля.
За законопроект №7266-1 проголосовало 246 народных избранников.
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Что это значит?
Проект закона предусматривает введение механизмов передачи полномочий исполнительным органам по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов.
Согласно документу, по соответствующему заявлению органа местного самоуправления можно прекратить или временно остановить полномочия органов архитектурно-строительного контроля на местах.
Проект закона также предусматривает временное приостановление полномочий упомянутых исполнительных органов по результатам проведения мероприятий государственного архитектурно-строительного контроля.
На время прекращения или временной остановки полномочия исполнительных органов по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов такие функции будет осуществлять Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСК).
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Как пояснил председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев, поддержанный Радой законопроект даст возможность гражданам принимать решения на местах: в дальнейшем продолжать выполнять функции госархстройконтроля самостоятельно или вернуть их государству.
Кудрявцев отметил, что на сегодня в Украине около 100 общин самостоятельно выполняют функции госархстройконтроля, которые они получили в рамках реформы децентрализации.
Однако, по его словам, не во всех городах удается реализовать соответствующие полномочия на качественном уровне. В основном – из-за нехватки профессиональных кадров на местах.
Этот шаг государство делает, чтобы помочь жителям населенных пунктов в вопросах строительства на время, пока не будут решены кадровые проблемы и обеспечена качественная организация работы местных органов госархстройконтроля,
– цитирует главу ГАСК "Интерфакс-Украина".
Что таке Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины?
Это орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.
К основным направлениям деятельности инспекции относится осуществление архитектурно-строительного контроля, разрешительные и регистрационные функции и лицензирование.
Деятельность органа направляется и координируется Кабмином через вице-премьера – министра регионального развития, строительства и ЖКХ.
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