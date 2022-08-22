Кто получит повышенные выплаты

Прежде всего, речь идет об участниках боевых действий – так около 400 тысяч человек получат от государства повышенные на 45% пенсионные выплаты – размер вырастет на 834 гривны. Также Кабмин увеличил военнослужащим на 2 тысячи пенсии, назначенные до 1 марта 2018 года.

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С 1 июля также установлена минимальная пенсия с учетом надбавок, повышений, доплат лицам, которым она назначена по военному закону Украины (пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалидности) в размере 3 854 гривны.

Сколько раз будут пересматривать размер выплат

До конца этого года пенсии будут повышать еще дважды – осенью и зимой. На повышение выплат с октября могут рассчитывать пенсионеры, которым исполнилось более 70 лет – для них выплаты повысят на 300 гривен.

С 1 декабря вырастет размер минимальной пенсии – до 2093 гривен. Кроме того, зимой гражданам, страховой стаж которых составляет минимум 35 лет для мужчин и 30 для женщин, получающих выплаты и не работающих официально, минимальная пенсионная выплата будет установлена на уровне 2500 гривен.

Спецпенсии, для которых запланирована индексация, должны вырасти на 14%.

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