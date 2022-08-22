Хто отримає підвищені виплати

Передусім йдеться про учасників бойових дій – так близько 400 тисяч людей отримають від держави підвищені на 45% пенсійні виплати – розмір зросте на 834 гривні. Також Кабмін збільшив військовослужбовцям на 2 тисячі пенсії, які були призначені до 1 березня 2018 року.

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З 1 липня також встановлено мінімальну пенсію з урахуванням надбавок, підвищень, доплат особам, яким вона призначена за військовим законом України (пенсії за вислугу років, пенсії з інвалідності) у розмірі 3 854 гривні.

Скільки разів переглядатимуть розмір виплат

До кінця цього року пенсії підвищуватимуть ще двічі – восени та взимку. На підвищення виплат із жовтня можуть розраховувати пенсіонери, яким виповнилось понад 70 років – для них виплати підвищать на 300 гривень.

З 1 грудня зросте розмір мінімальної пенсії – до 2093 гривень. Окрім цього, взимку громадянам, страховий стаж яких становить мінімум 35 років для чоловіків та 30 для жінок, які отримують виплати та не працюють офіційно, мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 2500 гривень.

Спецпенсії, для яких запланована індексація, мають зрости на 14%.

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