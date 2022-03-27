Ее унесло на Босфор. Об этом в эфире 24 канала сказал Сергей Братчук – спикер Одесской областной военной администрации.

Обратите внимание Российские катера пытались подойти к побережью Одесской области и высадить диверсантов

Более того, рашисты не только разбросали в Черном море свои мины, они еще и пытались обвинить в этом Украину.

Однако все это вычислили заранее и сообщили мировому и украинскому сообществу.

Я лишь молю бога о том, что сегодня у нас погода будет переменчивой. Посейдон обещает шторм. Это хорошая возможность, чтобы эти мины оторвались и их отнесло на базы Черноморского флота,

– сказал Братчук.

А уж там пусть они встретятся со своими кораблями, пожелал спикер.

"Урагана вам и добро пожаловать в ад", – призвал он.