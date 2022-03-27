Ее унесло на Босфор. Об этом в эфире 24 канала сказал Сергей Братчук – спикер Одесской областной военной администрации.
Обратите внимание Российские катера пытались подойти к побережью Одесской области и высадить диверсантов
Более того, рашисты не только разбросали в Черном море свои мины, они еще и пытались обвинить в этом Украину.
Однако все это вычислили заранее и сообщили мировому и украинскому сообществу.
Я лишь молю бога о том, что сегодня у нас погода будет переменчивой. Посейдон обещает шторм. Это хорошая возможность, чтобы эти мины оторвались и их отнесло на базы Черноморского флота,
– сказал Братчук.
А уж там пусть они встретятся со своими кораблями, пожелал спикер.
"Урагана вам и добро пожаловать в ад", – призвал он.
Враг не покидает Одессу, – спикер ОВА Братчук о ситуации в городе: смотрите видео