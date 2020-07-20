Надеемся вторая волна нас обойдет, – Зеленский провел совещание из-за коронавируса
Президент Владимир Зеленский надеется, что вторая волна коронавируса обойдет Украину. В то же время он призвал украинцев быть начеку.
Глава государства собрал селекторное совещание с участием премьера Шмыгаля, главы Минздрава Максима Степанова и руководителя СБУ Ивана Баканова. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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По словам президента, пока нет критических вспышек или "красных точек", связанных с распространением коронавируса. А количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50 процентов.
Ситуация такова, что должны быть наготове, но не надо преувеличивать реакции. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует,
– сказал Владимир Зеленский.
О чем еще говорили на совещании у Зеленского
- Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что с начала эпидемии Украина сделала уже 877 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.
- Глава Минздрава Максим Степанов со своей стороны заверил, что количество ежедневных тестов постоянно растет. Он также добавил, что в течение трех недель сохраняется примерно одинаковый уровень показателей по выявлению подозрений и заражений. По его словам, на прошлой неделе госпитализация в целом пошла на спад.
- Денис Шмыгаль напомнил, что показатель летальности довольно умеренный в Украине и составляет 2,5%.
- По словам Ивана Баканова, СБУ продолжает предотвращать нанесение убытков при закупке оборудования и материалов для борьбы с COVID-19. Он сообщил, что последние операции СБУ позволили предотвратить ущерб на 52 миллиона гривен.
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Коронавирус в Украине: главное
- По состоянию на 20 июля в Украине подтвердили 59 423 случая заражения COVID-19, 1 498 человек умерли, еще 31 439 – выздоровели.
- За последние сутки количество новых случаев коронавируса – 651.
- Адаптивный карантин в Украине действует до 31 июля. Однако карантин планируют продолжить еще минимум на месяц.