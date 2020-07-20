Президент Владимир Зеленский надеется, что вторая волна коронавируса обойдет Украину. В то же время он призвал украинцев быть начеку.

Глава государства собрал селекторное совещание с участием премьера Шмыгаля, главы Минздрава Максима Степанова и руководителя СБУ Ивана Баканова. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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По словам президента, пока нет критических вспышек или "красных точек", связанных с распространением коронавируса. А количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50 процентов.

Ситуация такова, что должны быть наготове, но не надо преувеличивать реакции. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует,

– сказал Владимир Зеленский.

О чем еще говорили на совещании у Зеленского

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что с начала эпидемии Украина сделала уже 877 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

на коронавирусную инфекцию. Глава Минздрава Максим Степанов со своей стороны заверил, что количество ежедневных тестов постоянно растет. Он также добавил, что в течение трех недель сохраняется примерно одинаковый уровень показателей по выявлению подозрений и заражений. По его словам, на прошлой неделе госпитализация в целом пошла на спад.

по выявлению подозрений и заражений. По его словам, на прошлой неделе госпитализация в целом пошла на спад. Денис Шмыгаль напомнил, что показатель летальности довольно умеренный в Украине и составляет 2,5%.

По словам Ивана Баканова, СБУ продолжает предотвращать нанесение убытков при закупке оборудования и материалов для борьбы с COVID-19. Он сообщил, что последние операции СБУ позволили предотвратить ущерб на 52 миллиона гривен.

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Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на 20 июля в Украине подтвердили 59 423 случая заражения COVID-19, 1 498 человек умерли, еще 31 439 – выздоровели.

За последние сутки количество новых случаев коронавируса – 651.

Адаптивный карантин в Украине действует до 31 июля. Однако карантин планируют продолжить еще минимум на месяц.



Карантин продлили до 31 июля / Инфографика 24 канала