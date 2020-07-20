Президент Володимир Зеленський сподівається, що друга хвиля коронавірусу омине Україну. Водночас він закликав уряд бути напоготові.

Глава держави зібрав селекторну нараду за участю прем'єра Шмигаля, глави МОЗ Максима Степанова та керівника СБУ Івана Баканова. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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За словами президента, наразі немає критичних спалахів або "червоних точок", пов'язаних з поширенням коронавірусу. А кількісний поріг тих, хто одужав, перевищив 50 відсотків.

Ситуація така, що маємо бути напоготові, але не треба перебільшувати реакції. Ми готові до другої хвилі, але сподіваємося, що вона нас омине,

– сказав Володимир Зеленський.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що від початку епідемії Україна зробила вже 877 тисяч тестів на коронавірусну інфекцію.

на коронавірусну інфекцію. Глава МОЗ Максим Степанов зі свого боку запевнив, що кількість щоденних тестів постійно зростає. Він також додав, що протягом трьох тижнів зберігається приблизно однаковий рівень показників щодо виявлення підозр і заражень. За його словами, минулого тижня госпіталізація в цілому пішла на спад.

щодо виявлення підозр і заражень. За його словами, минулого тижня госпіталізація в цілому пішла на спад. Денис Шмигаль нагадав, що показник летальності доволі помірний в Україні та становить 2,5%.

За словами Івана Баканова, СБУ продовжує запобігати завданню збитків при закупівлі обладнання та матеріалів для боротьби з COVID-19. Він повідомив, що останні операції СБУ дозволили запобігти збиткам на 52 мільйони гривень.

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Коронавірус в Україні: головне

Станом на 20 липня в Україні підтвердили 59 423 випадки зараження COVID-19, 1 498 людей померли, ще 31 439 – одужали.

За останню добу кількість нових випадків коронавірусу – 651.

Адаптивний карантин в Україні діє до 31 липня. Однак карантинні обмеження планують продовжити ще принаймні на місяць.



Карантин продовжили до 31 липня / Інфографіка 24 каналу