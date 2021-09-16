Такое мнение высказала "слуга народа" Марина Бардина в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале. По ее словам, к Тарану есть много вопросов.
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"Я не исключаю того, что этот министр может быть заменен. Я надеюсь, что осенью министра заменят", – сказала Бардина.
Почему отставку затягивают
По словам "слуги", назначения такого уровня должны быть при абсолютной подготовке.
Это изменение всего министерства. Это надо делать в правильный момент, когда риски любой эскалации, конфликтов, проблем на Востоке Украины минимизированы,
– отметила Бардина.
Однако она считает, что к военным учениям России и Беларуси "Запад-2021" не стоит привязываться.
"Да, есть наращивание техники, но такое было и весной. Государство владеет всей информацией, которая позволит в правильный момент принять кадровое решение", – подытожила Бардина.
Отставка Тарана: последние заявления
- Сначала информация об отставке Тарана появилась на сайте "Украинской правды". Издание ссылалось на собственные источники в монобольшинстве.
- В то же время Денис Шмыгаль выразил позицию, что Таран находится "на своем месте".
- О том, что министра могут отправить в отставку, говорил также "слуга народа" Юрий Камельчук.