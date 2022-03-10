Кулеба подчеркнул, что Мариуполь является одним из самых трудных направлений. Он надеется, что Лавров поговорит с властями России, чтобы разблокировать гуманитарный коридор.
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Я искренне надеюсь, что Министр Лавров проведет коммуникацию с теми в России, кто принимает такие решения и гуманитарный коридор все же заработает. Я сохраняю надежду, что Россия чисто из человеческих соображений и сострадания к тем, кто страдает от их пуль и бомб в Мариуполе, это сделает,
– сказал Кулеба.
По его словам, там есть и тысячи младенцев, которые находятся на грани смерти из-за отсутствия необходимых лекарств.
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