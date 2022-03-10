Кулеба наголосив, що Маріуполь є одним з найважчих напрямків. Він сподівається, що Лавров поговорить із владою Росії, щоб розблокувати гуманітарний коридор.
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У турецькій Анталії відбулась зустріч очільника МЗС Дмитра Кулеби та російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Опісля Кулеба розповів про перші підсумки.
Кулеба наголосив, що Маріуполь є одним з найважчих напрямків. Він сподівається, що Лавров поговорить із владою Росії, щоб розблокувати гуманітарний коридор.
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