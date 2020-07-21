Думаю, вы уже знаете, что в Луцке сегодня сумасшедший захватил автобус с заложниками. Надеюсь, с ними все будет в порядке.

Эти события заставили меня найти информацию о том, как себя вести при захвате террористами. Мы живем в такие сложные времена, что подобные знания, думаю, лишними не будут.

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Что делать при террористическом захвате?

Эти советы я нашел в книге "Хуже не придумаешь. Гид по выживанию", авторы Джошуа Пивен и Дэвид Боргенихт.

– Сохраняйте спокойствие. Помните, что террористы – люди нервные и, возможно, напуганные. Не разговаривайте с ними, пока они сами с вами не заговорят.

– Если начнется стрельба, ложитесь на пол, закрыв голову руками. Если рядом будет укрытие (стенд с информацией, шкаф), прячьтесь за ним, но не уползайте далеко. Террористы могут решить, что вы хотите сбежать.

– Не делайте внезапных и подозрительных движений. Не пытайтесь спрятать кошелек, документы, драгоценности или билеты на самолет.

– Выполняйте все требования террористов без раздумий: сомнения могут стоить жизни. Не пытайтесь сбежать или проявить героизм. Мысленно приготовьтесь к длительному испытанию.

– Не смотрите террористам в глаза и не поднимайте голову до тех пор, пока террористы не обратились конкретно к вам. Разговаривайте с ними вежливо, но самым обычным голосом. Демонстрировать чрезмерную покорность и смирение не нужно.

– Попробуйте мысленно описать каждого террориста: его внешность и манеру поведения. Придумайте им прозвища, чтобы легче было идентифицировать потом.

– Если начнется штурм, ложитесь на пол и не двигайтесь.

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– Когда все закончится, будьте готов идентифицировать себя и указать на террористов представителям правоохранительных органов.

Искренне надеюсь, что эти советы вам не понадобятся.

Автор: Александр Керенский