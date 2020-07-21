Мужчина, который взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке, в свое время находился на психиатрическом лечении. Он дважды отбывал наказание в местах лишения свободы.

Информацию об этом обнародовал департамент уголовного розыска МВД. Где именно находился на лечении террорист и с каким диагнозом – не указывается. Как и то, он до сих пор находится под наблюдением врачей.

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Известно также, что мужчина дважды был судим. Об этом заявили в комментарии "Интерфакс-Украина" в МВД Украины.

Издание Volyn24 пишет, что впервые его задержали еще в 11 классе с ружьем. Но из-за связей отца отпустили. Зато впоследствии он был осужден на шесть лет лишения свободы за создание и управление бандой. Ему тогда было 18 лет. Наказание отбывал на Львовщине. Вышел на свободу в 24 года.

О втором сроке и статье, по которой отбывал наказание пока неизвестно.