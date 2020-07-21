Чоловік, який взяв в заручники пасажирів автобуса в Луцьку, свого часу перебував на психіатричному лікуванні. Він двічі відбував покарання у місцях позбавлення волі.

Інформацію про це оприлюднив департамент карного розшуку МВС. Де саме перебував на лікуванні терорист і з яким діагнозом – не вказується. Як і те, чи він досі перебуває під наглядом лікарів.

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Відомо також те, що чоловік двічі був судимим. Про це заявили в коментарі "Інтерфакс-Україна" в МВС України.

Видання Volyn24 пише, що вперше його затримали ще в 11 класі з рушницею. Але через зв'язки батька відпустили. Натомість згодом він був засуджений на шість років позбавлення волі за створення і керування бандою. Йому тоді було 18 років. Покарання відбував на Львівщині. Вийшов на волю у 24 роки.

Про другий термін та статтю, за якою відбував покарання – поки невідомо.