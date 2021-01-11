Всеукраинский аграрный совет поддерживает снижение ставки НДС на отдельные виды агросырья до 14% и планирует предложить отдельный законопроект, который снизил бы ставку и для готовой агропродукции в магазинах.

Об этом в комментарии "Апострофу" сообщил председатель ВАР Андрей Дыкун.

По его мнению, снижение НДС на готовые товары положительно повлияет на цены и покупательную способность граждан.

"Это уменьшило бы цены в магазине, увеличило бы спрос и потребление, сделало бы продукцию более конкурентной. Я думаю, мы будем это отдельным законопроектом предлагать через народных депутатов, чтобы на прилавках магазинов молочные продукты, мясные, овощи – то, что более необходимо для людей, – было дешевле. Но первый шаг сделан. Я считаю, что это очень позитивный шаг. Наконец через столько лет мы начали думать о людях", – сказал Андрей Дыкун.

Он также заверил, что бюджет получит дополнительные поступления за счет детенизации и борьбы со "скрутками". "

Позиция Минфина: бюджет Украины ничего не теряет. Как бизнес мы для себя посчитали, мы от этой большой выгоды не имеем, но мы понимаем, что на сегодня это детенизация. Это большой плюс, поскольку сегодня половина зерна находится в тени. Кроме того, это хорошее начало для того, чтобы потом дойти до прилавка магазина и там тоже иметь, как в европейских странах, пониженную ставку НДС для наших людей. В конце концов плательщиками НДС являются граждане", – добавил Андрей Дыкун.

Председатель ВАР выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский как можно скорее подпишет принятый во втором чтении закон №3656, и сниженная ставка НДС заработает уже весной.

"Закон получил поддержку разных фракций, есть положительные выводы Министерства финансов, Министерства экономики, аграрного комитета. Я думаю, что закон должен быть подписан. Если это произойдет в этом месяце, мы будем понимать, что уже с 1 марта сниженная ставка заработает", – добавил Андрей Дыкун.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3656. Документ поддержали 255 народных депутатов. Ранее проект получил положительную оценку Государственной налоговой службы и Минфина. Его также поддержали крупнейшие аграрные ассоциации и большинство парламентских фракций. Закон снижает НДС с 20% до 14% на крупный рогатый скот и живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарнюу свеклу, семена льна, сурепку рапса, подсолнечник, семена и плоды других масличных культур.