Всеукраїнська аграрна рада підтримує зниження ставки ПДВ на окремі види агросировини до 14% та планує запропонувати окремий законопроєкт, який знизив би ставку і для готової агропродукції в магазинах.

Про це в коментарі "Апострофу" повідомив голова ВАР Андрій Дикун.

На його думку, зниження ПДВ на готові товари позитивно вплине на ціни та купівельну спроможність громадян. Це доводить досвід країн Європейського Союзу.

"Це зменшило б ціни в магазині, збільшило б попит і споживання, зробило б продукцію більш конкурентною. Я думаю, ми будемо це окремим законопроєктом пропонувати через народних депутатів, щоб на прилавках магазинів молочні продукти, м’ясні, овочі – те, що більш необхідне для людей, – було дешевшим. Але перший крок зроблено. Я вважаю, що це дуже позитивний крок. Нарешті через стільки років ми почали думати про людей", – сказав Андрій Дикун.

Він також запевнив, що бюджет отримає додаткові надходження за рахунок детінізації та боротьби зі "скрутками". "

Є позиція Мінфіну: бюджет України нічого не втрачає. Як бізнес ми для себе порахували, ми від цього великого зиску не маємо, але ми розуміємо, що на сьогоднішні це детінізація. Це великий плюс, оскільки сьогодні половина зерна знаходиться в тіні. Крім того, це добрий початок для того, щоб потім дійти до прилавка магазину і там теж мати, як в європейських країнах, знижену ставку ПДВ для наших людей. Врешті-решт платниками ПДВ є громадяни", – додав Андрій Дикун.

Голова ВАР висловив сподівання, що президент України Володимир Зеленський якомога швидше підпише прийнятий у другому читанні закон №3656, і знижена ставка ПДВ запрацює вже навесні.

"Закон отримав підтримку різних фракцій, є позитивні висновки Міністерства фінансів, Міністерства економіки, аграрного комітету. Я думаю, що закон має бути підписаний. Якщо це відбудеться в цьому місяці, ми будемо розуміти, що вже з 1 березня знижена ставка запрацює", – додав Андрій Дикун.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №3656. Документ підтримали 255 народних депутатів. Раніше проєкт отримав позитивну оцінку Державної податкової служби та Мінфіну. Його також підтримали найбільші аграрні асоціації і більшість парламентських фракцій. Закон знижує ПДВ з 20% до 14% на велику рогату худобу і живих свиней, незбиране молоко, пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, цукровий буряк, насіння льону, сурепку ріпаку, соняшнику, насіння і плоди інших олійних культур.