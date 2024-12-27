Окупанти мають великі проблеми з безпекою цивільних літаків. Вони не можуть будувати власні повітряні судна, бо немає необхідних деталей. Тому ввозять іноземні літаки в обхід санкцій. ЗМІ повідомляють, що у 2024 році таких випадків було принаймні 28.

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Що відомо про "Килим" у російських аеропортах 27 грудня

В Астрахані запроваджували режим тимчасової заборони на приймання та випускання повітряних суден. Рейси на виліт і на приліт затримували, а ті судна, які тільки вирушали на летовище з інших міст, – перенаправили. Так сталося з літаком, який летів із Москви в Астрахань. Його перенаправили до Махачкали.

Така ж ситуація була в аеропортах Волгограда та Сочі – там теж затримували рейси.

На момент публікації новини обмеження в аеропортах Астрахані та Волгограда зняли. Проте досі закрито аеропорт у Казані – там мовиться про загрозу безпілотників. Рейси на виліт і приліт затримують.

Казань останнім часом потерпає від таких обмежень – повідомлення про закриття аеропорту досить часті. Може, хоч так росіяни зрозуміють, що війна стосується всіх. Зокрема, і тих, хто "не цікавиться політикою".

А вдень 26 грудня закривали підмосковні аеропорти – Внуково, Домодєдово, Шереметьєво, Жуковський.

Російське міноборони відзвітувало, що їхня ППО нібито знищила 13 дронів за ніч: 5 безпілотників над територією Брянської області, 3 – над Курською областю, по 2 – над Бєлгородською та Тульською областями і 1 – над територією Астраханської області.