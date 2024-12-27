У оккупантов большие проблемы с безопасностью гражданских самолетов. Они не могут строить собственные воздушные суда, ведь нет необходимых деталей. Поэтому ввозят иностранные самолеты в обход санкций. СМИ сообщают, что в 2024 году таких случаев было по крайней мере 28.

Смотрите также Виновата российская ракета: Буданов прокомментировал авиакатастрофу в Казахстане

Что известно о "Ковре" в российских аэропортах 27 декабря

В Астрахани вводили режим временного запрета на прием и выпуск воздушных судов. Рейсы на вылет и на прилет задерживали, а те суда, которые только отправлялись в аэропорт из других городов, – перенаправили. Так произошло с самолетом, который летел из Москвы в Астрахань. Его перенаправили в Махачкалу.

Такая же ситуация была в аэропортах Волгограда и Сочи – там тоже задерживали рейсы.

На момент публикации новости ограничения в аэропортах Астрахани и Волгограда сняли. Однако до сих пор закрыт аэропорт в Казани – там говорится об угрозе беспилотников. Рейсы на вылет и прилет задерживают.

Казань в последнее время страдает от таких ограничений – сообщения о закрытии аэропорта довольно часты. Может, хоть так россияне поймут, что война касается всех. В частности, и тех, кто "не интересуется политикой".

А днем 26 декабря закрывали подмосковные аэропорты – Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский.

Российское минобороны отчиталось, что их ПВО якобы уничтожила 13 дронов за ночь: 5 беспилотников над территорией Брянской области, 3 – над Курской областью, по 2 – над Белгородской и Тульской областями и 1 – над территорией Астраханской области.