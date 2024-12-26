Сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование российских СМИ. Всего в 2024 году было импортировано не менее 28 самолетов.

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Как в Россию ввозят иностранные самолеты

В 2024 году в Россию ввозили самолеты малой авиации, которые используются для тренировочных полетов, обучения или охраны лесов, а также большие пассажирские лайнеры для регулярных рейсов по стране.

С начала 2022 года через Турцию, Литву, Латвию, Эстонию, Германию, Грузию и Оман было незаконно ввезено не менее 18 самолетов Cessna, которые Россия использует для обучения курсантов.

В декабре 2024 года в США задержали первого россиянина, подозреваемого в ввозе самолетов через Армению в обход санкций – Сергея Нечаева.

В этом же году обнаружили отправителя и получателя еще одного самолета, незаконно ввезенного в Россию, – Андрея Кузнецова, который является экс-совладельцем авиакомпании "Восход".

Отмечается, что больше всего самолетов Cessna в Россию поставляла компания "Современные технологии", основателем которой является российский бизнесмен Евгений Кабанов. Он также является основателем турецкой компании Edermont LTD и киргизской "Эдермонт Памир", которые фигурируют как отправители самолетов Cessna в таможенных декларациях.

Кроме того, компании Кабанова способствовали ввозу в Россию редкого бомбардировщика Junkers времен нацистской Германии стоимостью 1,06 миллионов долларов.

Как Россия обходит санкции

По данным росСМИ, в 2024 году компании Кабанова ввезли в Россию девять самолетов. Кроме Cessna и бомбардировщика, они помогли транспортировать два самолета Aero Commander 680V, предназначенные для гражданской авиации, а также американский Piper PA-28RT-201T.

Также была обнаружена переписка, в которой Кабанов описывает схему доставки иностранных самолетов в обход санкций. По его словам, самолет можно перегнать "своим ходом" или перевезти по суше или по морю.

В первом случае есть два варианта, первый из них – самолет можно перегнать самостоятельно или с помощью пилота. В таком случае самолет направляется к месту базирования, где проходит российскую регистрацию и получает сертификат летной годности.

Другим вариантом является перевозка по суше или по морю. В этом случае самолет необходимо разобрать, поместить в контейнер и отправить в промежуточный пункт назначения.

После таможенного оформления самолет направляется в конечный пункт, где снова проходит таможню. Затем его собирают на месте базирования, облетают и оформляют необходимые документы.

Отмечается, что в 2024 году в Россию также ввозили самолеты Bombardier, Airbus A319-111 и Boeing 737-800.