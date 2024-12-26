Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в разговоре с 24 Каналом отметил, что Россия уже не может себе позволить воплощать этот проект, ведь он дорого стоит.

Смотрите также Россия строит укрытие для самолетов: авиабаза "Бельбек" усиливает защиту

Россия закрывает "дыры", новые проекты – не под силу

Сейчас в России, по словам Храпчинского, есть куча других проблем, которые надо решить. В частности, по крылатым ракетам, россияне начали применять для их производства старые двигатели советских Х-55.

Кроме того, страна-агрессор сейчас не имеет возможности активно ремонтировать и обслуживать самолеты стратегической авиации, имеет проблематику в авиации по изготовлению двигателей.

"Опять же, относительно авиадвигателей ПД-14, которых Путин сказал наклепать в большом количестве, чтобы обеспечить импортозамещение, в России сделать это не удалось. В течение этого года россияне якобы сделали 1 самолет Ту-204. Это старый советский самолет, который выпускался в 80-х годах. Россия сейчас не может похвастаться изготовлением Sukhoi Superjet или МС-21", – отметил Храпчинский.

Авиаэксперт объяснил, что Россия сегодня вынуждена закрывать "дыры", а о новых технологических решениях на определенный период ей придется забыть. Ведь это требует большого бюджета.

К тому же все высокотехнологичные решения, которые есть в России, на 90% насыщены западными компонентами. В условиях санкций россияне имеют проблемы даже с наполнением элементами "Шахедов".

Отметим, что издание Defence Express сообщило, что самолет Ил-76 россияне утилизируют на территории бывшего учебного аэродрома в Иркутске из-за необходимости освободить место для застройки. Этот самолет был изготовлен в одном экземпляре и остался на стадии опытной разработки.