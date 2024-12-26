Авіаексперт Анатолій Храпчинський в розмові з 24 Каналом зазначив, що Росія вже не може собі дозволити втілювати цей проєкт, адже він дорого коштує.

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Росія закриває "дірки", нові проєкти – не під силу

Зараз в Росії, зі слів Храпчинського, є купа інших проблем, які треба вирішити. Зокрема, щодо крилатих ракет, росіяни почали застосовувати для їх виробництва старі двигуни радянських Х-55.

Крім того, країна-агресорка нині не має можливості активно ремонтувати та обслуговувати літаки стратегічної авіації, має проблематику в авіації щодо виготовлення двигунів.

"Знову ж таки, стосовно авіадвигунів ПД-14, яких Путін сказав наклепати у великій кількості, аби забезпечити імпортозаміщення, в Росії зробити це не вдалося. Протягом цього року росіяни буцімто зробили 1 літак Ту-204. Це старий радянський літак, який випускався у 80-х роках. Росія зараз не може похизуватися виготовленням Sukhoi Superjet або МС-21", – наголосив Храпчинський.

Авіаексперт пояснив, що Росія сьогодні вимушена закривати "дірки", а про нові технологічні рішення на певний період їй доведеться забути. Адже це потребує великого бюджету.

До того ж всі високотехнологічні рішення, які є в Росії, на 90% насичені західними компонентами. В умовах санкцій росіяни мають проблеми навіть з наповненням елементами "Шахедів".

Зазначимо, що видання Defence Express повідомило, що літак Іл-76 росіяни утилізують на території колишнього навчального аеродрому в Іркутську через необхідність звільнити місце для забудови. Цей літак був виготовлений в одному екземплярі та залишився на стадії дослідної розробки.