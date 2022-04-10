Об этом в эфире 24 канала рассказал Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины. Он также отметил, что у оккупантов даже нет полупобеды, чтобы ею хвастаться.

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Переспектива мирного соглашения

Мирное соглашение, как я его вижу, очень простое: пошли вы прочь с нашей земли. Но нужно быть реалистами и понимать, что россияне будут пытаться закрепиться на тех позициях, на которых были до 23 февраля,

– говорит Алексей Арестович.

Советник Ермака отмечает: чтобы выбить захватчиков полностью, нам нужно много тяжелого оружия.

Если мы отгоним их к тем позициям, которые были по состоянию на 23 февраля – это уже большая победа, если учесть то, что они за 72 часа до Львова планировали дойти,

– убеждает советник ОП.

Вопрос аннексии Крыма

По словам Арестовича, еще до войны, оккупанты громко утверждали, что Крым и через 100 лет не будет предметом обсуждения на любых площадках, а сейчас – как зайчики, готовы уже и за 15 лет найти решение.

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