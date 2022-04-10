Про це в ефірі 24 каналу розповів Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента України. Він також зазначив, що в окупантів навіть немає напівперемоги, щоб нею вихвалятися.

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Перспектива мирної угоди

Мирна угода, як я її бачу, дуже проста: пішли ви геть із нашої землі. Але потрібно бути реалістами та розуміти, що росіяни будуть намагатись закріпитись на тих позиціях, на яких були до 23 лютого,

– говорить Олексій Арестович.

Радник Єрмака зауважує: аби вибити загарбників повністю, нам треба багато важкої зброї.

Якщо ми відженемо їх до тих позицій, які були станом на 23 лютого, – це вже велика перемога. Адже вони за 72 години до Львова планували дійти,

– переконує радник ОП.

Питання анексії Криму

За словами Арестовича, ще до війни окупанти гучно стверджували, що Крим і через 100 років не буде предметом обговорення на будь-яких платформах, а зараз – готові вже й за 15 років знайти рішення.

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