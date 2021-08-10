В эфире одного из телеканалов Креминь отметил, что на тему спортивной дипломатии имел встречу не только со спортсменами, но и с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом.
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Креминь прокомментировал скандал с Магучих
Во время проведения и участия в официальных брифингах и пресс-конференциях граждане Украины обязаны пользоваться государственным языком и держать высокий уровень ответственности за страну, которая их отправила на соревнования,
– подчеркнул языковой омбудсмен.
На вопрос, осуждает ли он поступок спортсменки, Креминь ответил, что не разделяет "принципов объятий, рукопожатий и многого другого в публичной плоскости под флагом Украины".
В то же время добавил, что вопросы спортивной дипломатии очень важны. "Никто этому не уделял отдельное внимание, а зря. Я замечаю, что по крайней мере использование государственного языка нашими спортсменами имеет другое качество", – заявил уполномоченный по защите языка.
Он считает, что плохо, когда об этом говорит он или еще кто-то, ведь важно, чтобы это было вопросом мировоззрения и сознания. Кремень рассказал, что перед Евро-2020 встречался с председателем Ассоциации украинского футбола. В результате спортсмены начали лучше и больше говорить на украинском.
Скандал с Магучих: главное
- На Олимпиаде-2020 украинка Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль за прыжки в высоту. Россиянка Мария Ласицкене тогда получила "золото".
- После завершения соревнований спортсменки обнялись и накрылись флагами.
- В Минобороны подчеркнули, что спортсмены должны понимать, что в Украине идет война.
- В то же время украинский каратист Станислав Горуна вступился за девушку, заявив, что спорт – вне политики. А мэр Днепра Борис Филатов заметил, что действия Магучих являются большой ошибкой, но ее можно исправить.