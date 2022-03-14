Решительность и инициативность каждого очень важны. Об этом заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в эфире 24 канала.

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"Вооруженные Силы Украины, терроборона – все военные выигрывают время очень дорогой ценой. Украинцы делают много, но мы не можем физически выйти в западных столицах мира. Это вы должны сделать", – подчеркнул глава ЦПК.

Лидеров Запада нужно "дожать"

По словам Шабунина, политики всюду одинаковы: что в США, что в Германии, что в других странах. Их первая реакция на такую ​​катастрофу – "все решится самостоятельно". Однако нужно доказать, что это не так.

Общественное мнение уже сформировано: избиратели ключевых политических сил у власти на Западе поддерживают предоставление Украине средств новейшей противовоздушной обороны. Надо просто дожать,

– добавил глава ГПК.