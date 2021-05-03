Россия стабильно пытается выйти из переговоров по Донбассу в минском формате. И при этом сопротивляется участию в таких переговорах США и других стран.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Но при этом и отметил, что США уже участвуют в урегулировании конфликта между Украиной и Россией.

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США уже участвуют в урегулировании конфликта Украины и России

Журналисты напомнили, что президент Зеленский говорил о расширении нормандского формата. Глава государства поддержал идею привлечь туда Соединенные Штаты Америки, Канаду, Великобританию. Поэтому у Дмитрия Кулебы и спросили:

Что по этому поводу может сказать глава МИД.

И есть ли какие-то другие мысли касаемо привлечения США в переговорный процесс.

США уже участвуют в процессе урегулирования (конфликта Украины и России – 24 канал). Когда президент Байден позвонил президенту Путину, когда были объявлены антироссийские санкции – это и есть участие,

– ответил министр.

Когда ситуация заходит в тупик, надо искать альтернативу

Дмитрий Кулеба объяснил слова Зеленского о привлечении к переговорам по Донбассу других стран: "Когда наш президент ставит вопрос о формализации процесса урегулирования, то на самом деле здесь сигнал очень простой".

Мы считаем, что и нормандский формат может дать результат, но если ситуация заходит в тупик, то мы должны искать альтернативу,

– подчеркнул глава МИД.

И добавил: "Когда президент так ставит вопрос, то это не для того, чтобы разрушить нормандский формат или минский процесс, а для того, чтобы мотивировать всех нынешних участников этих форматов к активной работе".

Россия блокирует мирный процесс, потому что не прекращает огонь

По словам министра иностранных дел Украины, Россия пытается навязать миру мнение, что подобные высказывания украинских властей говорят о разрушении нормандского формата, о выходе Украины из "Минска" и тому подобное. Но это совсем не так.

Из "Минска" стабильно пытается выйти только Россия, которая не выполняет пункт 1 минских договоренностей – прекратить огонь,

– подытожил Кулеба.