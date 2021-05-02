Путин вынужден искать, как правильно ответить на инициативу Зеленского встретиться, – Кулеба
Дмитрий Кулеба заявил, что ему нравится, как Украина, создавая различные предложения и ситуации, заставляет Россию реагировать. В частности руководитель Кремля Путин вынужден искать, как правильно ответить на инициативу президента Владимира Зеленского о встрече.
Источник:ютуб-канал "Радио Свобода"
Оптимальный сценарий для встречи
Глава МИД отметил, встречаться нужно, но на нейтральной территории, или в зоне военного конфликта. Об этом он сообщил в интервью изданию "Радио Свобода".
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Я думаю, что здесь очень просто. Первое. Встречаться нужно. Потому что мы понимаем, что вести переговоры нужно с Путиным. Он принимает решения. Второе. Есть определенные традиции в международной практике. В таких случаях стороны встречаются или на нейтральной территории, или в непосредственной зоне конфликта. Вот это оптимальный базовый сценарий для возможности встречи,
– сказал министр.
Он отметил, что есть устоявшаяся международная практика и на нее нужно опираться. По его словам, "здесь России не нужно выдумывать какие-то велосипеды".
Почему переговоры о встрече ведет Ермак
Дмитрий Кулеба также пояснил, что переговоры о встрече ведет Андрей Ермак, так как "жив сейчас, по сути, только нормандский формат на уровне советников", где Украину как раз представляет глава Офиса Президента.
В то же время дипломат сообщил, что МИД всегда готово присоединиться к организации этой встречи.
"Безусловно, если такая встреча уже станет конкретикой, МИД будет формировать позицию, готовить все материалы. Но эти переговоры касательно, собственно, договоренности о встрече сейчас ведутся по той линии, которую я озвучил", – добавил он.
Какие вопросы могут обсуждаться
Министр акцентировал внимание на том, что главная цель разговора президента Владимира Зеленского с Путиным – это прекращение войны на Донбассе и деоккупация наших территорий.
Причем, уверяю вас, президент Украины, когда говорит о деоккупации территорий, подразумевает и Донбасс, и Крым,
– подытожил Дмитрий Кулеба.
Встреча Зеленского и Путина: коротко
- Владимир Зеленский 20 апреля предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
- Руководитель Кремля согласился встретиться, но не на оккупированной территории.
- Впоследствии Президент Украины заявил, что встречу можно провести в Ватикане.
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