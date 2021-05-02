Дмитрий Кулеба заявил, что ему нравится, как Украина, создавая различные предложения и ситуации, заставляет Россию реагировать. В частности руководитель Кремля Путин вынужден искать, как правильно ответить на инициативу президента Владимира Зеленского о встрече.

Оптимальный сценарий для встречи

Глава МИД отметил, встречаться нужно, но на нейтральной территории, или в зоне военного конфликта. Об этом он сообщил в интервью изданию "Радио Свобода".

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Я думаю, что здесь очень просто. Первое. Встречаться нужно. Потому что мы понимаем, что вести переговоры нужно с Путиным. Он принимает решения. Второе. Есть определенные традиции в международной практике. В таких случаях стороны встречаются или на нейтральной территории, или в непосредственной зоне конфликта. Вот это оптимальный базовый сценарий для возможности встречи,

– сказал министр.

Он отметил, что есть устоявшаяся международная практика и на нее нужно опираться. По его словам, "здесь России не нужно выдумывать какие-то велосипеды".

Почему переговоры о встрече ведет Ермак

Дмитрий Кулеба также пояснил, что переговоры о встрече ведет Андрей Ермак, так как "жив сейчас, по сути, только нормандский формат на уровне советников", где Украину как раз представляет глава Офиса Президента.

В то же время дипломат сообщил, что МИД всегда готово присоединиться к организации этой встречи.

"Безусловно, если такая встреча уже станет конкретикой, МИД будет формировать позицию, готовить все материалы. Но эти переговоры касательно, собственно, договоренности о встрече сейчас ведутся по той линии, которую я озвучил", – добавил он.

Какие вопросы могут обсуждаться

Министр акцентировал внимание на том, что главная цель разговора президента Владимира Зеленского с Путиным – это прекращение войны на Донбассе и деоккупация наших территорий.

Причем, уверяю вас, президент Украины, когда говорит о деоккупации территорий, подразумевает и Донбасс, и Крым,

– подытожил Дмитрий Кулеба.

Встреча Зеленского и Путина: коротко

Владимир Зеленский 20 апреля предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Руководитель Кремля согласился встретиться, но не на оккупированной территории.

Впоследствии Президент Украины заявил, что встречу можно провести в Ватикане.

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