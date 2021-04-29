Ватикан отреагировал на предложение о встрече Зеленского и Путина
Папе Римскому Франциску неизвестно о встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. Однако он готов выступить посредником в этих переговорах.
Источник:La Reppublica.
Папа Римский всячески поддерживает мирные процессы. Об этом заявил кардинал Леонардо Сандри, дипломат Ватикана.
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Он подчеркнул, что Папа Франциск мог бы присоединиться к встрече Зеленского и Путина. Так как уже делал это в других подобных случаях, чтобы помочь примирению.
Кардинал, в частности, привел пример встречи Папы Франциска с Аль-Систани. Это – самый высокопоставленный иракский мусульманский священнослужитель.
В целом, когда просят помощи в содействии миру и примирению, Святой Престол не отступает никогда,
– отметил Сандре.
В Ватикане заявили, что Конгрегация не знает о встрече президентов Украины и России. Однако там верят, что посредничество Святого Престола может произойти в рамках работы минской группы.
Встреча в Ватикане
- В интервью итальянскому изданию Зеленский заявил, что встреча с Путиным нужна, чтобы достичь мира на Донбассе. Он предложил провести ее в Ватикане.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что лучшего места, кроме Ватикана и Швейцарии, не найти. Ведь все мировые войны они прошли в статусе нейтралитета.
- В то же время у Путина цинично утверждают, что о мире на Донбассе надо разговаривать не с ними. Там отметили, что конкретной информации о вероятной встречи пока не получали.
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