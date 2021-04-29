Папе Римскому Франциску неизвестно о встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. Однако он готов выступить посредником в этих переговорах.

Папа Римский всячески поддерживает мирные процессы. Об этом заявил кардинал Леонардо Сандри, дипломат Ватикана.

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Он подчеркнул, что Папа Франциск мог бы присоединиться к встрече Зеленского и Путина. Так как уже делал это в других подобных случаях, чтобы помочь примирению.

Кардинал, в частности, привел пример встречи Папы Франциска с Аль-Систани. Это – самый высокопоставленный иракский мусульманский священнослужитель.

В целом, когда просят помощи в содействии миру и примирению, Святой Престол не отступает никогда,

– отметил Сандре.

В Ватикане заявили, что Конгрегация не знает о встрече президентов Украины и России. Однако там верят, что посредничество Святого Престола может произойти в рамках работы минской группы.

Справка. Конгрегация Восточных церквей выполняет функции дипломатического ведомства Ватикана. Отвечает за контакты с церквями различных обрядов, которые находятся в единстве с Ватиканом.

Встреча в Ватикане