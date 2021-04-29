Папі Римському Франциску невідомо про зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Проте він готовий виступити посередником у цих переговорах.

Адже Папа Римський усіляко підтримує мирні процеси. Про це заявив кардинал Леонардо Сандрі, дипломат Ватикану.

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Він підкреслив, що Папа Франциск міг би долучитися до зустрічі Зеленського і Путіна. Адже вже робив це в інших схожих випадках, аби допомогти примиренню.

Кардинал, зокрема, навів приклад зустрічі Папи Франциска з Аль-Сістані. Це – найвищий іракський мусульманський священнослужитель.

Загалом, коли просять допомоги у сприянні миру та примиренню, Святий Престол не відступає ніколи,

– наголосив Сандрі.

У Ватикані заявили, що Конгрегація не знає про зустріч президентів України та Росії. Проте там вірять, що посередництво Святого Престолу може відбутися у рамках роботи мінської групи.