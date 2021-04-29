Напередодні президент Володимир Зеленський запропонував очільнику Кремля Володимиру Путіну зустрітися у Ватикані. За словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, кращого місця складно знайти.

Таку думку Арахамія озвучив перед стінами Верховної Ради у коментарі журналістам.

Важливо Папа Римський нічим не переконає Путіна, – російський журналіст про зустріч у Ватикані

Чому саме Ватикан

Глава фракції "Слуга народу" переконаний, що "це святе місце, яке налаштоване на досягнення мирних домовленостей". Він впевнений, що краще цієї країни і Швейцарії складно щось знайти, оскільки вони всі світові війни пройшли в статусі нейтралітету.

Якщо Путін decision maker, людина яка приймає рішення з цих питань, необхідно з ним говорити. У будь-яких переговорах треба виходити на таку людину, оскільки вони завжди намагаються заховати цей факт через так звані "Л/ДНР", які є фактично терористичними організаціями й немає сенсу з ними розмовляти,

– додав Арахамія.

Він також вважає, що зустріч повинні організувати вже в наступному місяці.

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